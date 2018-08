Negócios TV António Costa vive no "país das maravilhas", diz Assunção Cristas A carregar o vídeo ... Negócios TV António Costa vive no "país das maravilhas", diz Assunção Cristas 2 0 Ler mais tarde 09:11

A presidente do CDS-PP acusou o primeiro-ministro de “viver no país das maravilhas” e afirmou que as medidas anunciadas por António Costa no âmbito do Orçamento do Estado para 2019 foram feitas a pensar em “nichos eleitorais”.