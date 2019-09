Negócios TV António Cruz Serra: "Construir uma residência leva pelo menos três anos" A carregar o vídeo ... Negócios TV António Cruz Serra: "Construir uma residência leva pelo menos três anos" 2 0 Ler mais tarde 08.09.2019

O Reitor da Universidade de Lisboa considera que é a falta de alojamento e os preços elevados que afastam os estudantes das universidades nas grandes cidades. António Cruz Serra considera que, por isso, é mais importante investir na construção de residências universitárias do que acabar com as propinas.