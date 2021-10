António Mendonça Mendes: “Nada impede as empresas de continuarem a pedir o reembolso do PEC"

Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais sublinha a importância, para as empresas, do fim do Pagamento Especial por Conta. Os reembolsos do imposto já pago continuam a ser efetuados, referiu.