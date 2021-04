António Saraiva acredita que recuperação sustentada só em 2022

Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o presidente da CIP diz que, embora subscreva o "otimismo" do ministro das Finanças, João Leão, não tem dados que permitam acompanhar as previsões do Governo, que aponta para um crescimento de 4% este ano.