António Saraiva: "O Governo tem muito tacitismo eleitoral e pouca estratégia económica"

O presidente da CIP lamenta que as empresas estejam esquecidas do OE 2022 e pede um sinal, à semelhança do que o primeiro-ministro fez ao anunciar uma mexida nos escalões IRS. E critica que a negociação do orçamento tenha mais de "tacitismo eleitoral" e do que de "estratégica económica".