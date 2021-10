"Anúncio de intenções não serve de muito", diz PCP sobre OE

Líder parlamentar do PCP sublinha que, apesar do "anúncio de intenções" do Governo, não há ainda "condições" para o PCP "fazer uma apreciação diferente" da que fez na semana passada. Comunistas mantêm-se inclinados a chumbar o OE2022 na generalidade.