Arménio Carlos critica política do Governo e diz que central é garante para trabalhadores

O secretário-geral da CGTP abriu hoje o seu congresso com críticas à política do Governo e defendendo que a Intersindical estará melhor sozinha na defesa dos trabalhadores na Concertação Social, do que acompanhada, em acordos que lhes retiram direitos.