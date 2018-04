Negócios TV As duas Coreias vão procurar um "regime de paz permanente" A carregar o vídeo ... Negócios TV As duas Coreias vão procurar um "regime de paz permanente" 2 0 Ler mais tarde 13:28

As duas Coreias vão procurar este ano acabar com a guerra de modo permanente, segundo um comunicado conjunto divulgado hoje no final de uma cimeira histórica, 65 anos após o conflito ter terminado com um armistício.