As escolhas de António Costa para o terceiro Governo

António Costa prometeu um Executivo mais “enxuto” e o elenco encolheu face à anterior legislatura, com menos 14 elementos, num total de 56 ministros e secretários de Estado, incluindo o primeiro-ministro. É o primeiro Governo com mais mulheres que homens e vai começar a concentrar-se num único edifício. Primeiro os ministérios com responsabilidade direta na execução do PRR, que deverão instalar-se na sede da CGD até ao final do ano, depois os restantes.