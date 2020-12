Associação vai continuar a insistir num plano de incentivo ao abate de veículos

A ACAP não vai desistir de tentar que o Governo crie um plano de incentivo ao abate de veículos em final de vida. Uma medida, diz Helder Pedro, que ajuda na descarbonização, no rejuvenescimento do parque automóvel e apoia as empresas do setor.