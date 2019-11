Negócios TV Atrasos em grandes obras preocupam construtoras A carregar o vídeo ... Negócios TV Atrasos em grandes obras preocupam construtoras 0 0 Ler mais tarde 14:20

As construtoras portuguesas acreditaram que as grandes obras da ferrovia, metros, portos e hospitais iriam este ano sair do papel, mas apesar da catadupa de anúncios em janeiro os projetos continuaram a derrapar. Conheça os últimos desenvolvimentos.