"Aumento do custo da energia, gás e combustíveis terá impacto no preço final dos produtos", diz presidente da AEP

Em entrevista ao Negócios e Antena 1, o presidente da AEP considera que face aos custos acrescidos com energia, combustíveis e gás, as empresas não terão alternativa senão refletir essas despesas adicionais no consumidor final.