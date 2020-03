Negócios TV Baixa por assistência à família paga a 100% com entrada em vigor do Orçamento A carregar o vídeo ... Negócios TV Baixa por assistência à família paga a 100% com entrada em vigor do Orçamento 0 0 Ler mais tarde 16:27

A baixa por assistência à família, que pode ser aplicada em caso de isolamento de um filho devido ao novo coronavírus, será paga a 100% com a entrada em vigor do Orçamento do Estado, esclareceu hoje a ministra do Trabalho.