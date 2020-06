Negócios TV Banco de Portugal explica previsões para a economia em 2020 A carregar o vídeo ... Negócios TV Banco de Portugal explica previsões para a economia em 2020 0 0 Ler mais tarde 13:13

O Banco de Portugal antecipa uma recessão cada vez mais profunda da economia portuguesa. Nas últimas projeções apresentadas sob a liderança do governador Carlos Costa, a instituição antecipa uma queda da economia portuguesa de, pelo menos, 9,5% este ano. Este é um cenário mais negro do que as projeções mais adversas que estavam a ser consideradas pelo banco há apenas três meses. Os números constam do Boletim Económico de junho, publicado esta terça-feira.