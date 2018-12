Negócios TV BCP e energia animam bolsa de Lisboa A carregar o vídeo ... Negócios TV BCP e energia animam bolsa de Lisboa 0 0 Ler mais tarde 17:53

A bolsa nacional transaccionou em terreno positivo após quatro dias consecutivos a acumular perdas. As subidas do BCP, EDP e Galp foram as que mais impulsionaram.