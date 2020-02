Negócios TV BCP e energia pressionam bolsa nacional A carregar o vídeo ... Negócios TV BCP e energia pressionam bolsa nacional 2 0 Ler mais tarde 28.02.2020

Num dia negro para as bolsas europeias, o PSI-20 perdeu mais de 3,5% e fechou com todas as cotadas no vermelho. Nenhuma perdeu menos de 1% e cinco delas mostram quebras maiores que 5%.