Negócios TV BCP e Nos pressionam bolsa de Lisboa A carregar o vídeo ... Negócios TV BCP e Nos pressionam bolsa de Lisboa 2 0 Ler mais tarde 18:00

As bolsas europeias seguem animadas no verde, num dia de alívio dos receios decorrentes da disputa comercial entre os Estados Unidos e a China. Portugal difere das pares com fortes desvalorizações do pesado BCP, da Jerónimo Martins e da Navigator.