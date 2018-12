Negócios TV BCP, JM e Galp perdem mais de 1% na abertura A carregar o vídeo ... Negócios TV BCP, JM e Galp perdem mais de 1% na abertura 2 0 Ler mais tarde 09:23

A praça portuguesa abriu no vermelho, em linha com o resto da Europa. A sessão deve ser dominada pelas quedas, numa altura em que aumentam as dúvidas dos investidores em torno do acordo comercial alcançado entre os EUA e a China.