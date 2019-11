Negócios TV BCP penaliza PSI-20 na abertura A carregar o vídeo ... Negócios TV BCP penaliza PSI-20 na abertura 3 0 Ler mais tarde 09:15

A praça lisboeta alinha-se com as pares europeias no vermelho. O contexto de incerteza no que toca aos conflitos comerciais - tanto entre Washington e Pequim como também entre Washington e Bruxelas - deixa os investidores cautelosos.