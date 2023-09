BdP Videocast: O que esperar dos pagamentos até 2025

A inovação é uma das novas prioridades da Estratégia Nacional para os Pagamentos de Retalho. Conheça os projetos que o Banco de Portugal está a desenvolver e como vai evoluir o mercado de pagamentos até 2025 no novo episódio do BdP Podcast. Para a conversa convidámos o Administrador Hélder Rosalino e a Diretora de Sistemas de Pagamentos, Tereza Cavaco. O BdP Podcast dá a conhecer as atividades desenvolvidas pelo Banco de Portugal e aborda temas que possam ser úteis no dia-a-dia dos cidadãos, sejam dicas para a utilização de serviços financeiros e de pagamentos ou informações sobre serviços disponibilizados a particulares e empresas. O BdP Podcast está disponível no site do Banco de Portugal e nas plataformas Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts.