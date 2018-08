Negócios TV Bolsa abre em baixa apesar de ganhos da Sonae A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa abre em baixa apesar de ganhos da Sonae 0 0 Ler mais tarde 09:26

Depois de três sessões a acumular valor, a bolsa nacional negoceia em terreno negativo no início da sessão desta quinta-feira, sobretudo pressionada pelas quedas do BCP e do grupo EDP. Sonae aprecia perto de 1,5% após anunciar lucros de 98 milhões de euros no primeiro semestre.