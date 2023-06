Bolsa de Lisboa veste-se de vermelho. Greenvolt derrapa mais de 4%

A bolsa portuguesa acompanhou as congéneres europeias no início da sessão, Nenhuma das 16 cotadas do PSI logrou abrir no verde, tendo a Corticeira Amorim, que arrancou inalterada, sido a única empresa a evitar uma abertura no vermelho.