Bolsa de Lisboa veste-se de vermelho para esperar Lagarde

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quinta-feira em terreno negativo, em linha com as principais praças europeias e com 11 cotadas a pesar. A Nos comanda a tabela das perdas, ao desvalorizar quase 1%. Entre os pesos pesados, EDPR é a que mais pressiona ao cair 0,54%.