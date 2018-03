Negócios TV Bolsa em alta à boleia do sector do papel A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa em alta à boleia do sector do papel 0 0 Ler mais tarde 17:56

A bolsa nacional fechou com ganhos ligeiros, num dia em que a subida das acções da Galp e do sector do papel compensou a queda do retalho e do BCP. A Jerónimo Martins tocou em mínimos de mais de um ano, enquanto a Nos negociou em mínimos de 2014. Do lado oposto esteve a Navigator, que renovou máximos históricos.