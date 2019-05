Negócios TV Bolsa nacional acompanha quedas da Europa A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa nacional acompanha quedas da Europa 1 0 Ler mais tarde 18:06

A bolsa nacional recuou pela terceira sessão consecutiva, em linha com as quedas verificadas nas congéneres europeias. Em Lisboa as perdas do setor do papel, da EDP e dos CTT foram as que mais penalizaram. Destaque pela positiva para o BCP que subiu para máximos de dezembro.