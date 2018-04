Negócios TV Bolsa nacional cai com ajuste técnico da EDP A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa nacional cai com ajuste técnico da EDP 0 0 Ler mais tarde 09:05

A bolsa nacional está a cair pelo terceiro dia consecutivo, com as acções da EDP a descerem quase 5%, no primeiro dia em que negoceiam sem direito ao dividendo.