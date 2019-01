Negócios TV Bolsa nacional cai em dia pouco definido nas bolsas A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa nacional cai em dia pouco definido nas bolsas 5 0 Ler mais tarde 09:20

A bolsa nacional consegue seguir no verde, num arranque marcado pela subida da Nos e do setor do papel. Do lado oposto está o grupo EDP e o BCP, num início de sessão pintado de verde nas bolsas europeias.