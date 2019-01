Negócios TV Bolsa nacional segue perdas da Europa A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa nacional segue perdas da Europa 2 0 Ler mais tarde 09:20

O PSI-20 abre no vermelho, seguindo a tendência da restante Europa. Por cá, a petrolífera Galp é das cotadas que mais pesa no desempenho do índice, mas não é a única que se destaca no vermelho: REN também perde mais de 1% depois de o Tribunal Constitucional ter contrariado a tese de que a taxa extraordinária sobre o setor energético é inconstitucional.