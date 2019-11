Negócios TV Bolsa nacional segue recuperação das praças europeias A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa nacional segue recuperação das praças europeias 0 0 Ler mais tarde 09:18

O índice PSI-20 acompanha a tendência das principais bolsas europeias e abriu a sessão de hoje a negociar em leve alta, com os olhos postos no discurso de mais logo de Donald Trump sobre as negociações comerciais.