Negócios TV Bolsa nacional sobe e contraria tendência negativa da Europa A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa nacional sobe e contraria tendência negativa da Europa 3 0 Ler mais tarde 14.01.2020

A influenciar o sentimento do mercado está a proximidade da assinatura da primeira fase do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China (esta quarta-feira na Casa Branca), bem como a decisão do Tesouro norte-americano em deixar de considerar a China uma "manipuladora de moeda".