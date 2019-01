Negócios TV Bolsa segue queda das praças europeias após descida das exportações na China A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa segue queda das praças europeias após descida das exportações na China 4 0 Ler mais tarde 09:20

A semana arranca no vermelho nas principais praças europeias, pressionadas por dados desanimadores da economia chinesa e com a votação do acordo do Brexit no Reino Unido à vista. Em Lisboa, BCP e Jerónimo Martins penalizam.