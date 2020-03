Negócios TV Bolsas afundam no arranque da semana A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsas afundam no arranque da semana 2 0 Ler mais tarde 08:35

Perspetiva-se mais um dia difícil nas bolsas, com os investidores assustados com o aumento acentuado de mortos em todo o mundo devido ao coronavírus e à falta de acordo no congresso dos Estados Unidos para aprovar o pacote de estímulos económicos.