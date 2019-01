Negócios TV Bolsas e petróleo arrancam 2019 em queda A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsas e petróleo arrancam 2019 em queda 0 0 Ler mais tarde 09:16

Depois de viverem o pior ano desde a crise financeira, as praças europeias prolongam as perdas no primeiro dia de negociação de 2019. Lisboa acompanha, pressionada sobretudo pela queda de quase 4% da EDP Renováveis.