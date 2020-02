Negócios TV Bolsas em queda após alerta da Apple A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsas em queda após alerta da Apple 0 0 Ler mais tarde 09:22

A bolsa nacional alinha com as restantes praças europeias no vermelho, num dia em que a Apple preocupa os investidores lá fora e a Galp dá um forte contributo para as quebras por cá.