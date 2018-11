Negócios TV Bolsas iniciam sessão a valorizar A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsas iniciam sessão a valorizar 0 0 Ler mais tarde 09:23

A bolsa nacional arrancou o dia com ganhos, numa sessão que está a ser marcada pela subida acentuada dos preços do petróleo e a queda do euro, para mínimos de Junho de 2017.