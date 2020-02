Negócios TV Boris Johnson assume distanciamento das regras europeias nas futuras relações comerciais A carregar o vídeo ... Negócios TV Boris Johnson assume distanciamento das regras europeias nas futuras relações comerciais 2 0 Ler mais tarde 15:18

O Reino Unido quer negociar com a União Europeia (UE) um acordo comercial semelhante ao do Canadá, sem um alinhamento próximo com o mercado único europeu, vai dizer hoje o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.