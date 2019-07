Negócios TV Boris Johnson eleito líder do partido Conservador será o próximo PM britânico A carregar o vídeo ... Negócios TV Boris Johnson eleito líder do partido Conservador será o próximo PM britânico 0 0 Ler mais tarde 12:51

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson foi hoje declarado em Londres o vencedor da eleição para a liderança no partido Conservador, e vai suceder a Theresa May à frente do governo na quarta-feira.