Negócios TV BPC, papeleiras e Galp animam bolsa nacional

A bolsa nacional acompanhou o otimismo das principais congéneres europeias, animada pelas fortes subidas do setor do papel, com destaque para o salto de mais de 5% da Navigator, e do BCP.