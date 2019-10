Negócios TV Brexit: Barnier vê base "justa e razoável" no acordo para Conselho Europeu aprovar A carregar o vídeo ... Negócios TV Brexit: Barnier vê base "justa e razoável" no acordo para Conselho Europeu aprovar 0 0 Ler mais tarde 14:24

“A Irlanda do Norte permanecerá no território alfandegário britânico e o Reino Unido pode aplicar tarifas a produtos de países terceiros desde que esses produtos não corram o risco de entrar no nosso mercado único. Para aqueles que correm o risco de entrar, aplicarão as nossas tarifas”, indicou Barnier.