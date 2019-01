Negócios TV Brexit: Costa anuncia reforço do apoio consular e linha de apoio para empresas A carregar o vídeo ... Negócios TV Brexit: Costa anuncia reforço do apoio consular e linha de apoio para empresas 3 0 Ler mais tarde 14:27

O primeiro-ministro anunciou hoje o reforço do apoio consular aos portugueses no Reino Unido e a criação de uma linha de 50 milhões de euros para as empresas portuguesas, caso não haja acordo para o “Brexit”.