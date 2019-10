Negócios TV Brexit: Saída da UE em destaque no programa do Governo apresentado pela Rainha A carregar o vídeo ... Negócios TV Brexit: Saída da UE em destaque no programa do Governo apresentado pela Rainha 1 0 Ler mais tarde 15:06

Várias propostas de lei relacionadas com o ‘Brexit’ destacam-se no programa do Governo britânico para os próximos meses apresentado hoje pela rainha Isabel II no parlamento, incluindo um eventual acordo negociado com Bruxelas e novas regras para a imigração.