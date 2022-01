Bruxelas apresentará lei de chips em fevereiro - Von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou hoje, durante o seu discurso no Fórum de Davos, que a instituição vai apresentar "no início de Fevereiro" a sua proposta legislativa de "lei europeia de chips", com a qual pretende reduzir a dependência das importações desta tecnologia-chave de países terceiros.