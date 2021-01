Bruxelas considera inaceitável atraso de vacina da AstraZeneca e admite ações

A Comissão Europeia considerou hoje “inaceitável” o anúncio da farmacêutica AstraZeneca de que facultará menos doses da vacina covid-19 à União Europeia (UE) do que acordado, e admite avançar com “qualquer ação necessária” para exigir o cumprimento do contrato.