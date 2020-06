Negócios TV Bruxelas espera livre circulação na UE reposta até final do mês A carregar o vídeo ... Negócios TV Bruxelas espera livre circulação na UE reposta até final do mês 0 0 Ler mais tarde 16:09

A Comissão Europeia espera que o espaço de livre circulação dentro da União Europeia volte a ser uma realidade até ao final do corrente mês de junho, com a abertura de todas as fronteiras internas, disse hoje a comissária dos Assuntos Internos.