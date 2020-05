Negócios TV Bruxelas lembra primazia da lei da UE, que já 'validou' programa do BCE A carregar o vídeo ... Negócios TV Bruxelas lembra primazia da lei da UE, que já 'validou' programa do BCE 2 0 Ler mais tarde 14:19

A Comissão Europeia reagiu hoje à decisão do Tribunal Constitucional alemão sobre o programa de compra de dívida do Banco Central Europeu lembrando a primazia da lei comunitária e o caráter vinculativo dos acórdãos do Tribunal de Justiça europeu.