Bruxelas prevê crescimento estável na zona euro até 2021

A Comissão Europeia manteve hoje a previsão de crescimento da economia da zona euro em 1,2% este ano e 2021, após consecutivas revisões em baixa, estabilização que atribui às repercussões económicas do novo coronavírus, contrabalançadas com melhorias no emprego.