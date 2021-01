Bruxelas quer melhorar transparência em contratos de vacinas

A comissária europeia para a Saúde, Stella Kyriakides, assegurou, esta terça-feira, que o executivo comunitário está a trabalhar com os laboratórios com que negociou a compra da vacina contra o novo coronavírus no sentido de tornar esses contratos públicos, em prol de uma maior transparência para com a sociedade civil.