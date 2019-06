Negócios TV "Cada vez mais" empresas escolhem Portugal para a partir do país "servir o mundo" A carregar o vídeo ... Negócios TV "Cada vez mais" empresas escolhem Portugal para a partir do país "servir o mundo" 2 0 Ler mais tarde 15:29

O ministro Adjunto e da Economia afirmou hoje, na abertura oficial do novo centro Customer Experience (CX) da Cisco, que "cada vez mais as empresas" escolhem "situar-se em Portugal" para a partir do país "servir o mundo".