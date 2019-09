Negócios TV Calheiros: Portugal vai ter um novo recorde de turistas em 2019 A carregar o vídeo ... Negócios TV Calheiros: Portugal vai ter um novo recorde de turistas em 2019 2 0 Ler mais tarde 19:41

Apesar de uma redução prevista para o verão, o ano de 2019 deverá fechar com um novo recorde no turismo. A perspetiva é traçada pelo presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros.