CCP mostra abertura para discutir revisão em alta dos aumentos salariais

Os valores previstos no acordo de rendimentos, que tem um referencial para aumentos salariais de 4,8% e que prevê uma subida de 6,6% no salário mínimo para 810 euros, poderão ser revistos em alta, diz o presidente da CCP, que está a discutir a questão com os associados